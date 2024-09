Frosinone, Angelozzi: «Bettella? E’ forte. Può fare il percorso che ha fatto Brescianini»

Giornata di presentazioni in casa Frosinone. Quest’oggi il direttore Angelozzi è intervenuto in conferenza stampa per parlare dei nuovi arrivati tra cui anche dell’ex rosanero Bettella.

«Tsadjout? Lo abbiamo cercato già due anni fa, ero andato a Cremona per convincere lui e Baez e mi aveva detto di sì. Poi ha iniziato a giocare in Serie A e non è più venuto. Se lo abbiamo cercato 2 anni fa che era agli inizi, non ci credevo che potesse venire, c’è stata la sua disponibilità e ha deciso di venire a Frosinone. Per me lui è un attaccante veramente forte, tanto forte. A me non interessano i gol, mi interessa che faccia quello che sta facendo. Un giocatore importante per la Serie B e secondo me ci darà soddisfazione.

Bettella? Per me ha fatto meno di quello che poteva dare. Tutta l’Italia lo voleva quando era all’Inter, poi l’hanno preso Atalanta e Monza. Oggi ha la possibilità, essendo un classe 2000, di fare il percorso che ha fatto Brescianini ad esempio. E’ forte, soprattutto nella difesa a 3. Partipilo il primo contratto da professionista gliel’ha fatto il sottoscritto. Lo conosco bene, è un ragazzo per bene che ha fatto tanta gavetta per arrivare dove è oggi. A Terni ha trovato la sua dimensione, a Parma l’anno scorso ha vinto il campionato, quindi che vi devo dire…

Sosta? Non c’è stata la squadra al completo perché abbiamo 6 nazionali, i fratelli Oyono rientrano domani, oggi rientrano Ambrosino e Cichella mentre ieri sono rientrati Kvernadze e Darboe. E’ stata importante per lavorare con i nuovi. Partipilo ancora non è al 100%, Tsadjout lo è, Bettella stava andando forte poi ha avuto un risentimento muscolare e sono un paio di giorno che è fermo. Il mister è contento, la squadra a pieno regime la vedremo dopo la prossima sosta. Non ci dimentichiamo che siamo partiti dal ritiro con giocatori con 6/7 mesi di inattività come Marchizza, Oyono, Lusuardi che è tutt’ora infortunato. Sappiamo delle difficoltà che stiamo avendo, però in tutte le difficoltà vi dico che abbiamo sbagliato solamente una partita contro il Pisa. Sono molto fiducioso».