Il Frosinone avrebbe voluto resistere fino in fondo con Alessandro Nesta, ma i risoltati improponibili hanno spinto la società ad optare per l’esonero. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, per il dopo Nesta al Frosinone piace molto Andreazzoli, ma è una pista complicata per diversi motivi.

Il tecnico ha detto no a molti, inoltre resta viva l’opzione Monza se dovesse precipitate la posizione di Cristian Brocchi. Il Frosinone ha pensato anche a Gian Piero Ventura, ma al momento non ci sono accordi. Anche perché Ventura vorrebbe ripartire da luglio.





Un altro nome è quello di Salvatore Sullo, due anni fa a Padova. Tra le altre, è una soluzione che il club sta valutando in queste ore dopo l’esonero di Nesta e con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi una stagione fin qui anonima.