Frosinone-Caso, addio vicino: a Verona fuori dalla distinta

Giuseppe Caso sembra essere sempre più vicino alla cessione dal Frosinone.

Il fantasista, sul quale c’è l’interesse del Palermo, è sul mercato come ammesso dallo stesso Guido Angelozzi nei giorni scorsi e i segnali che arrivano sembrano confermare un’imminente partenza dal club giallazzurro. Caso infatti, come si legge su “TuttoFrosinone.com” a Verona non è stato nemmeno inserito nella lista convocati a conferma che in questi ultimissimi giorni di mercato lascerà la Ciociaria.