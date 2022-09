Il centrocampista del Frosinone, Daniel Boloca è stato ospite della trasmissione Kick Off in onda ieri sera su Extra Tv rilasciando le seguenti parole in vista della stagione:

«Cerchiamo sempre di pressare alti gli avversari, per poi verticalizzare subito la manovra. Quando l’avversario perde palla, si scopre e lascia spazi da poter aggredire. E noi cerchiamo sempre di farlo. Come già detto, i moduli non sono poi così importanti. Conta come si occupano gli spazzi all’interno del terreno di gioco e muoversi coralmente. Se si riesce ad occupare bene il campo, il modulo poi diventa solo un numero. A me non piace fare paragoni perché eravamo fortissimi anche lo scorso anno. Quest’anno magari siamo più completi in ogni reparto e abbiamo ricambi in tutti i reparti. Posso dire che abbiamo una rosa più completa. Il livello? Secondo me sarà molto più difficile rispetto alla scorsa stagione. Però sono fiducioso perché abbiamo la mentalità giusta e lavoriamo per migliorarci e crescere ogni giorno».