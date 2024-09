Frosinone-Bari, Vivarini: «Io il primo responsabile di questo disastro. Squadra depressa mentalmente»

L’allenatore del Frosinone, Vincenzo Vivarini, ha commentato in conferenza stampa il pesante ko per 3 a 0 rimediato contro il Bari. Di seguito un estratto delle sue parole riprese da CalcioFrosinone.it:

«E’ un momento particolare, difficile, il primo responsabile sono io. Bisogna trovare delle soluzioni per uscire da questa situazione. Oggi abbiamo provato ad aspettarli e ripartire, abbiamo avuto qualche occasione ma parliamo comunque del niente. E’ inaccettabile la prestazione che abbiamo fatto, mi sento molto responsabile. Si cerca in tutti i modi di sistemare le cose ma riusciamo a vedere poco in campo, vi capisco e capisco anche i nostri tifosi. Dobbiamo trovare soluzioni per mettere tranquillità alla squadra e farli giocare meglio, non riusciamo a fare 3 passaggi di fila e non va bene. Mi sento in grande discussione ma per me conta solo il Frosinone. Siamo tutti sulla stessa barca, noi, i tifosi. Devo essere lucido per pensare al bene del Frosinone, bisogna trovare soluzioni e cercare di capire perché succede questo. E’ inaccettabile. Vedo una squadra depressa mentalmente che non ha fiducia. Magari un gol ti dà fiducia, ti fa scattare una scintilla. Il gol a fine primo tempo ci ha fatto tornare nello spogliatoio ancor più depressi di prima».