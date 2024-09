Spezia-Carrarese, Francesco Pio Esposito: «Rispetto all’anno scorso c’è aria diversa»

Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa al termine del match con la Carrarese, vinto per 4 a 2 grazie anche ad una sua doppietta. Di seguito le dichiarazioni:

«Sono contento della prestazione e dei gol, l’anno scorso è stato difficile. Ho sofferto il passaggio di categoria, durante questa stagione l’aria è diversa ma so che non ho mai smesso di lavorare. Sappiamo dialogare bene tra di noi. In settimana si percepiva nell’aria la tensione per questa partita, sapevamo che i tifosi tenevano tanto a questa partita».