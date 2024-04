Frosinone, Angelozzi in scadenza: un club di serie B sulle sue tracce

Guido Angelozzi è una figura di spicco nel panorama calcistico italiano, particolarmente noto per il suo ruolo di dirigente che ha influenzato significativamente gli equilibri nella Serie B. Nel corso degli anni, Angelozzi ha dimostrato di essere un professionista capace e determinante nei successi di diverse squadre.

Nella storia recente, due squadre in particolare hanno tratto vantaggio dal suo lavoro e dalle sue intuizioni: lo Spezia e il Frosinone. Grazie alla sua dedizione, alla sua genialità e al suo duro lavoro, entrambe le squadre hanno raggiunto la promozione in Serie A, il massimo campionato italiano di calcio.

Stando a quanto riferisce “Il Secolo XIX” il dirigente potrebbe lasciare il Frosinone essendo in scadenza di contratto. Su di lui è forte la Sampdoria. Dopo aver sondato, senza successo, Vagnati, i blucerchiati hanno virato su Angelozzi. Per il DT potrebbe essere offerto un contratto da 500mila euro a stagione più bonus così come lo percepisce a Frosinone e prenderebbe il comando delle aree a lui competenti. Da capire se Angelozzi accetterà.