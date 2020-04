Francesco Totti, ex calciatore e capitano della Roma, ha condiviso una diretta social con l’attore toscano Giorgio Panariello durante la quale ha parlato dell’addio ai giallorossi e non solo. Ecco le sue parole: «Zaniolo? È un grande calciatore. Giovane e promettente. Ha un futuro davanti a lui meraviglioso, dipenderà solo da lui continuare questa scalata. Ancora è giovane e deve dimostrare tanto, ma ha delle potenzialità enormi. In questo momento è uno dei giovani più forti che c’è in circolazione. Il nuovo Totti? Ora non c’è». Infine Panariello ha chiesto all’ex giocatore di chiudere gli occhi e immaginare una quarantena con Spalletti. Totti ha risposto così: «No no, li riapro subito: sto tanto bene così!».