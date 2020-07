In molti ricorderanno le parole offensive di Feltri che definì i meridionali “inferiori” su “Mediaset” durante la trasmissione “Fuori dal coro”. Adesso, secondo quanto riporta “Repubblica.it”, arriva l’intervento di Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Oltre ad accertare la violazione del regolamento di contrasto all’hate speech, l’autorità ha rilevato che il conduttore della trasmissione, Mario Giordano, “non si è adeguatamente dissociato dalle dichiarazioni di Feltri riguardo i “meridionali” e, tenendo conto della ripetitività e della gravità dell’insieme degli episodi già contestati all’emittente per la medesima trasmissione, ha applicato l’articolo 7 comma 3 del regolamento diffidando l’emittente a non reiterare le condotte contestate”. Rti è stata diffidata perché Giordano non ha fermato il fiume di parole di odio nei confronti dei meridionali.