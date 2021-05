Dopo 5 anni, l’ex rosanero Franco Vazquez lascia il Siviglia.

Questo il suo messaggio social:





“Sevillista sarò fino alla morte! Eternamente grazie per questi 5 anni che abbiamo passato insieme, è stato un piacere giocare, difendere e fare la storia con questa maglia. Non dimenticherò mai il calore di Ramón Sánchez Pizjuán e dovunque andrò sarò un sevillista in più .. Per sempre”.