Niente finale di Nations League per Adrien Rabiot.

Il centrocampista della Francia e della Juventus è risultato positivo al Covid-19 ed è già stato posto in isolamento. Secondo le norme, non potrà essere sostituito. Si legge nel comunicato ufficiale della nazionale francese.

Ecco la nota:

“Il giocatore è in isolamento non sarà presente a Milano con i compagni di squadra e per regolamento non sarà rimpiazzato”. In ansia la Juve, che potrebbe perdere il francese per la gara del 17 ottobre contro la Roma.