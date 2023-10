Deschamps ha deciso di intervenire spontaneamente durante la trasmissione relativa al post-gara di Francia-Scozia de L’Equipe. Il tecnico ha criticato in particolare i commenti del giornalista Bertrand Latour sulla prestazione di uno dei suoi giocatori, ovvero Eduardo Camavinga. Il cronista infatti ha dato un 3 in pagella al centrocampista.

Di seguito il video e le sue parole:

💬 Deschamps : «C’est inadmissible, on ne met pas un 3! »

💬 Deschamps : «C'est inadmissible, on ne met pas un 3! »

Quand le sélectionneur s'invite au micro de la chaine L'Equipe pour débattre des notes du match…

Di seguito le dichiarazioni del tecnico: «Che diritto abbiamo di mettere un 3? È inaccettabile. Quanto gli do? Un 5. Sei troppo duro. Ha fatto un errore che lo ha condizionato per i successivi dieci-quindici minuti, ma dal momento in cui abbiamo pareggiato e siamo passati in vantaggio… Dopo l’errore è stato più in linea con quello che è capace di fare. Ma ti ricordi solo il suo errore, che è un errore… L’errore vale 3, non il suo match. Ma non sono io che metto i voti. È normale che tu venga pagato così poco allora».