Ultime notizie in merito al mondo del calcio in Francia durante l’emergenza Coronavirus. Nelle ultime ore, infatti, il Comitato Esecutivo della Federcalcio francese, riunito oggi, ha deciso di porre fine a tutte le Leghe, i Distretti, i campionati National 3, National 2, la D2 femminile e di futsal e i campionati nazionali giovanili (femminile e maschile). Alla luce dell’annuncio del Presidente della Repubblica, lo scorso lunedì 13 aprile, che ha esteso le misure di contenimento fino all’11 maggio, ogni possibilità di ragionevole ripresa delle attività non è più attuabile. Il Comitato Esecutivo annuncerà nei prossimi giorni un massiccio piano per supportare il calcio amatoriale e le sue 14.000 squadre al fine di sostenere la ripartenza nella prossima stagione.