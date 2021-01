Adesso è ufficiale, il Palermo ha completato il tesseramento di Francesco De Rose.

Si tratta di un mediano a cui sicuramente l’esperienza, soprattutto in serie C, non manca di certo. Classe 1987 e una carriera nata tra le fila del Cosenza, squadra con la quale ha collezionato 53 presenze prima di proseguire poi tra le fila di Sudtirol, Casertana, Matera, Barletta, Lecce e Reggina.





Capitano proprio della Reggina, Ciccio De Rose è un leader carimastico in mezzo al campo. E’ uno dei protagonisti della grande calvacata degli amaranto verso la serie B e quest’anno in serie cadetta ha collezionato 9 presenze e un assist.

Un mediano difensivo che attraverso la gavetta e il sacrificio, è riuscito a mettere insieme fin qui 359 presenze tra i professionisti, uno score niente male, sinonimo di tanta esperienza acquisita nel corso degli anni.

Con lui, abituato a giocare come mediano davanti la difesa, Boscaglia ha una soluzione in mezzo al campo capace di gestire la manovra ma anche di spezzarla visto che De Rose fa dell’interdizione una delle sue armi migliori. Con De Rose, potrebbe rivedersi anche la mediana a 2, tanto cara al tecnico rosanero.

Un rinforzo “di categoria” dunque, per la compagine rosanero. Francesco De Rose è un nuovo calciatore del Palermo.