Di seguito il post su Facebook del Palermo FC: “France Football è probabilmente il magazine di calcio più importante al mondo, lo stesso che ha inventato e assegna ogni anno il Pallone d’Oro. Pochi giorni fa tra quelle pagine piene di campioni, anche un lungo reportage sul Palermo, sull’inferno e sulla rinascita. Un vero onore. Dentro l’articolo anche le parole di Javier Pastore: “I palermitani sono pronti a morire per la loro squadra. Soffrono in questo momento, ma io so per certo che non la lasceranno mai da sola finché questa non ritroverà il posto che merita, in serie A”.