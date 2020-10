L’arbitro Francesco Fourneau, direttore di gara dell’ultima sfida di Serie A pareggiata dalla Juventus 1-1 a Crotone, è stato designato come quarto uomo per la partita di Serie B tra Reggina e Cosenza.

Nella gara dello ‘Scida’, l’arbitro ha decretato un calcio di rigore per la squadra di Stroppa per un fallo di Bonucci in area, ha poi estratto un rosso diretto a Chiesa per il piede a martello su Cigarini e ha annullato, dopo 3′ di attesa per il consulto col Var, un gol a Morata per un fuorigioco millimetrico.





Il web in queste ore è in subbuglio, tra chi pensa che sia solo un caso e chi invece pensa che il direttore di gara sia stato “declassato”.