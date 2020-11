Mancano poco meno di ventiquattro ore al match di serie C tra Juve Stabia e Palermo. La squadra di Roberto Boscaglia vorrà sicuramente portare a casa la prima vittoria in campionato per riscattare il brutto inizio di stagione-





I rosanero sono da poco partiti per raggiungere la città di Napoli e a breve dovrebbe atterrare. Intanto il pullman dei rosanero sta attendendo la squadra rosanero all’esterno dell’aeroporto internazionale di Napoli.

In alto la foto in questione.