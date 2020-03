Dopo un inizio settimana un po’ allarmante per via del primo caso di Coronavirus a Palermo, la città sembra essere tornata alla normalità. Questa mattina infatti, visti i 24°, tanti i palermitani che hanno preso d’assalto la spiaggia di Mondello. Segno che la paura da contagio sembra essersi affiavolita nel collettivo. Nonostante ciò per il match odierno tra Palermo e Nola sono previste pochissime presenze al “Barbera” complice anche il fatto l’incertezza che nei primi giorni della settimana vedeva lo svolgimento a porte aperte o meno della gara.