Ospiti “speciali” al Renzo Barbera per assister al match tra Palermo e Biancavilla. Sugli spalti dello stadio palermitano, infatti, erano presenti Boubaka Kande, vittima di una violenta aggressione nei giorni scorsi, con lui Giorgio Rausa e Corrado Luna che hanno fermato gli aggressori. I tre ragazzi sono stati invitati dal presidente Mirri che li ha voluti, si legge in una nota diffusa dal club di viale del Fante, per condividere i valori sani dello sport e della Palermo migliore in risposta all’aggressione di qualche giorno fa.