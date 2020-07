Sono trascorsi 14 anni dal trionfo dell’Italia a Berlino. Gli azzurri si imposero dopo una partita durissima contro la Francia di Zinedine ai calci di rigore e si laurearono campioni del mondo. Un Mondiale che porta la firma di Fabio Grosso e Marco Materazzi. Attraverso i propri canali social, Materazzi ha ricordato a modo suo la vittoria con una foto iconica e un suo pensiero: “Quando sali più in alto di tutti. Campioni del Mondo!!”. In basso il post in questione.