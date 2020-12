Tutto il mondo sta piangendo la scomparsa di Diego Armando Maradona, soprattutto i suoi tifosi che continuano a vederlo ovunque. Dopo l’apparizione di una settimana fa, la tanto famosa quanto amata sagoma del Diez è comparsa ancora, sempre in Argentina, in una foto scattata da un fan e pubblicata su Twitter da Diario Olé.

L’ex numero 10 del Napoli manca proprio a tutti, ma quella che si vede tra le nuvole, nel cielo di Buenos Aires, sembra proprio l’immagine di Maradona che bacia la Coppa del Mondo, come nel 1986. In basso la foto in questione.