“Dopo le due ondate della pandemia la sfida che abbiamo di fronte non è solo quella di liberare le potenzialitè inespresse dell’Italia. In primo luogo nel presente dobbiamo serrare i ranghi per battere il nemico”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato al Rome Investment Forum 2020 della Febaf. “È una battaglia che richiede un forte spirito di unità nelle nostre comunità, una leale collaborazione fra tutti i livelli istituzionali e una solida cooperazione internazionale per aiutarci l’un l’altro ad abbattere il virus e organizzare il piano dei vaccini”, ha sottolineato.

“Oltre ad affrontare la sfida sanitaria, ci troviamo oggi a porre le premesse per una piena ripresa economica, dotando il motore della crescita di rinnovate energie”, ha continuato il premier Conte. “Senza dubbio, il multilateralismo e la reciproca collaborazione fra Paesi sono precondizioni essenziali per avere successo, perché il virus non conosce confini né barriere. È quindi essenziale continuare a promuovere gli scambi di conoscenza, di innovazioni mediche, di soluzioni organizzative e tecniche che sono resi possibili solo attraverso il libero commercio”.