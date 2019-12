Esordio in casa con la nuova maglia rosa per il Palermo, che in questi minuti sta sfidando il Troina per l’ultima gara gara del girone d’andata. Per l’occasione i tifosi della Curva Nord superiore hanno esposto al 15’ del match uno striscione con scritto: “La maglia rosa una tradizione, vederla in campo è sempre un’emozione”. In alto la foto dello striscione.