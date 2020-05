Foto pornografiche intercettate dalla polizia postale su Telegram, centinaia, migliaia di foto per altrettanti utenti diffuse attraverso uno dei servizi per messaggistica istantanea più famosi al mondo. Come riporta “Gds.it”, per far partire l’operazione “Drop the revenge” sono state fondamentali le querele arrivate in commissariato a Milano, che hanno permesso agli agenti di dare il via alle indagini. Tra queste anche quella di Diletta Leotta, la conduttrice televisiva che spesso in passato è stata nel mirino di gruppi o canali pornografici. A finire nei guai è stato anche il 17enne palermitano, utente di uno di questi gruppi. Il minorenne, infatti, metteva in vendita le foto pornografiche a 2-3 euro l’una ed era riuscito già a mettere da parte una cifra intorno ai 5.000 euro.