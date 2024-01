Il primo acquisto del calciomercato invernale del Palermo è stato Filippo Ranocchia.

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” riporta un’intervista a Rino Foschi il quale si è espresso sul nuovo centrocampista rosanero.

«I rapporti tra tutte le squadre in cui è stato mi risulta siano ottimi. All’Empoli addirittura c’è un ds che è palermitano, un mio ex giocatore proprio al Palermo. Probabilmente avrà avuto anche piacere a darlo ai rosanero. È un calciatore di qualità e prospettiva che con i toscani non aveva trovato grandissimo spazio. Per lui, secondo me, il Palermo è la piazza giusta, anche perché è come fosse una squadra di A-2, c’è una società importante ed un organico competitivo per raggiungere i traguardi che si sono prefissati. Ma come sempre ci tengo a sottolineare che non mi va molto di parlare di mercato perché non voglio fare il professore di nessuno».

«Campionato Palermo? Sicuramente ci sono stati dei passi falsi, ma il gruppo è sempre riuscito in qualche modo a riprendersi. Sono convinto che il Palermo abbia un’ottima rosa. Conosco Corini, lo seguo, tifo per lui. È stato un mio giocatore a Palermo, so che persona è, un ragazzo serio e competente. Chiaramente c’è stata un’alternanza di risultati ma la classifica non è male, il Palermo ha ancora la possibilità di completare il torneo al meglio. In organico ha una punta importante come Brunori, forse manca qualche alternativa in difesa e a centrocampo è stato preso come dicevamo un prospetto interessante come Ranocchia. Sono convinto che Rinaudo, Bigon e tutti i loro collaboratori siano all’altezza della situazione. Palermo è una città importante, sanno che il Palermo è una società di grande tradizione. Secondo me, possono raggiungere un terzo, quarto posto per fare degli ottimi play-off e giocarsi questa importante chance per andare in Serie A, però non bisogna mettere troppa pressione».