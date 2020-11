Intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, il direttore sportivo Rino Foschi ha parlato del momento difficile che sta attraversando Paulo Dybala. Ecco le sue parole:

«La Juve ha fatto grande confusione. E’ un campione, lo ha dimostrato. Se lo fai giocare con continuità nel suo ruolo, è eccezionale. Non so perché hanno preso Chiesa, e ne è andato in mezzo Dybala. Non va trattato così l’argentino, ha un potenziale enorme ma se non gli dai continuità… Kulusevski è un esterno più forte di Chiesa, Dybala può fare due ruoli, Morata e CR7 sappiamo cosa fanno. Se hanno preso Chiesa, a questo punto vogliono vendere Dybala. E’ stato gestito male, nel caso andava ceduto prima. Ora, in questa situazione, è penalizzato.





Se mi sono pentito di aver mandato Dybala alla Juve? Assolutamente no, perché lui voleva la Juve fortemente e anche i bianconeri. Mi sono incontrato con Inter, Napoli, ma alla fine ero sicuro che sarebbe andato alla Juve, perché Paratici lo voleva fortemente».