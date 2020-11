Intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, Giuseppe Sannino, ex allenatore del Palermo, ha parlato del difficile momento che sta attraversando Paulo Dybala. Ecco le sue parole:

«Dybala l’ho conosciuto giovanissimo, è molto cresciuto. E’ di levatura mondiale, lo scorso anno è stato il migliore, insieme a Ronaldo. Bisogna capire cosa sta succedendo. Tutti abbiamo alti e bassi e da quello che si legge credo che ora tutto dipenda dal rinnovo di contratto e dal dualismo con Ronaldo. Certo, se prendi Kulusevski e Chiesa, sulla destra lo spazio è poco. Per Dybala è un momento particolare ma sicuramente è di livello internazionale.





Cosa le consiglia? Deve fare il calciatore. E a volte devi farti scivolare quello che ti succede attorno. E’ un ragazzo straordinario, sta passando un momento difficile ma rimane un fuoriclasse. E’ stato un giocatore determinante per la Juve. Se andrà via, andrà in un altro grande club. Quindi non cascherebbe male. Però prima di darlo via ci penserei molto».