L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’imbattibilità del Palermo davanti ai propri tifosi.

Un primato è già certo e non c’è bisogno che si concluda la stagione: il Palermo è la squadra che finirà la regular season da imbattuta in casa. Era rimasta l’unica, ultima possibilità di vedere violato il Barbera attraverso il derby con il Catania, annullato per la radiazione dei rossazzurri. Dunque, i rosanero hanno chiuso il campionato interno con la vittoria per 4-0 sul Picerno.

Il Barbera inespugnato è di buon augurio per gli uomini di Baldini in vista dei playoff, nei quali giocheranno almeno una gara davanti ai propri tifosi. E da ieri, dopo la sconfitta del Francavilla con la Turris, è sicuro che i rosanero nella peggiore delle ipotesi, termineranno al quarto posto. Il che vuol dire iniziare gli spareggi dal secondo turno del girone, il 4 maggio, non l’1, e in casa per il miglior piazzamento rispetto all’uscente dal primo turno.

Se il cammino sarà lungo, il fattore campo per il Palermo sarà di importanza fondamentale. E la consapevolezza di avere una roccaforte in casa può aumentare ulteriormente l’autostima della squadra. Anche perché agli spareggi promozione, è difficile immaginare spalti semivuoti come in campionato. Intanto un dato è incontestabile, inoltre lo zero alla voce sconfitte in casa pareggia il record stabilito nella stagione 2009/10.