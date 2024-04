Formula 1, ma cosa è successo? La Scuderia resta senza piloti | Problema incredibile per il prossimo Gran Premio

Clamoroso quanto sta accadendo nella famosa scuderia del campionato automobilistico più importante del mondo, visto che il rischio è quello di rimanere senza nessuno che si metta al volante delle monoposto.

In seguito alla pausa nel weekend di Pasqua, la Formula 1 si prepara a tornare in pista per il quarto appuntamento di questa stagione. Dopo i GP in Bahrein, Arabia Saudita e Australia, questa volta è arrivato il momento del Giappone, con il circuito di Suzuka pronto ad accogliere le monoposto.

Come di consueto si comincerà il venerdì con le prove libere 1 e 2, rispettivamente in programma alle 04.30 e alle 08.00 italiane. Dopodiché nella giornata di sabato ci saranno le prove libere 3 ancora alle 04.30, seguite dalle qualifica sempre alle ore 08.00. L’atto finale poi arriverà domenica 7 aprile, con la gara che comincerà alle 07.00.

Le scuderie sono dunque molto cariche in vista di questo fine settimana, ma per una di quelle più importanti è improvvisamente calato il gelo più totale. A quanto pare infatti la squadra in questione è rimasta addirittura senza piloti, tanto che nessuno adesso si potrà mettere alla guida delle monoposto, creando un problema a dir poco incredibile.

Una notizia sconvolgente per la scuderia

Come ben sappiamo l’universo Red Bull comprende diversi settori, e anche all’interno dello sport ce ne sono tanti. Basti pensare ad esempio alle innumerevoli squadre di calcio che portano questo nome per capire la portata del fenomeno. Ovviamente l’azienda austriaca ha operato con grande successo anche nel mondo della Formula 1, con l’omonima casa automobilistica.

Tuttavia questa rischia di abbassare il proprio livello in maniera drastica già a partire dal prossimo anno. A quanto pare infatti gli investimenti della compagnia di Salisburgo nella scuderia vogliono essere ridotti di parecchio per concentrarsi su altro. In questo modo dunque la conseguenza più probabile è che in vista della prossima stagione la Red Bull Racing rimanga priva di piloti.

Entrambi i piloti danno l’addio?

Max Verstappen, che al momento è di certo il miglior pilota in circolazione, con il ridimensionamento del progetto Red Bull potrebbe decidere di andarsene, e nonostante il contratto fino al 2028 sbatterebbe i piedi per lasciare la scuderia (sulla situazione vigila attentamente la Mercedes).

Allo stesso modo poi anche il secondo pilota, Sergio Perez, che ha già l’accordo in scadenza a fine stagione, non rinnoverebbe a queste condizioni, rischiando così di far rimanere la casa austriaca senza guidatori.