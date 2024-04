Palermo, capannone in fiamme: grosso incendio a Brancaccio

Attimi di paura vissuti oggi pomeriggio a Palermo intorno alle 14:40, precisamente in via Conte Federico, a Brancaccio. Come riporta Ilfaroinrete.it un capannone è andato in fiamme per un cortocircuito ad una pompa sommersa. Il rogo è avvenuto di fronte all’azienda Toba service, che si occupa di noleggio di gruppi elettrogeni.

All’interno della struttura c’erano un camper e alcuni attrezzi. Sul posto sono arrivati quattro camion dei vigili del fuoco allertati dai residenti. A coadiuvare il lavoro dei vigili del fuoco l’azienda Toba, che ha fornito alcuni allacci d’acqua per le camionette.