Gds: “Palermo. Spara all’amico, tutti e due in carcere”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su due arresti dopo una sparatoria.

Le indagini sul misterioso tentato omicidio del 18 marzo arrivano al giro di boa e scattano due arresti. In manette sono finiti Francesco Paolo De Luca di 28 anni, accusato di avere premuto il grilletto in piazza Sant’Andrea, nella zona della Vucciria, al culmine di un violenta lite, e Francesco Zappulla di 35, ferito da un proiettile al braccio e chiamato a rispondere di favoreggiamento per avere depistato le indagini ed avere taciuto sulla vicenda.

Entrambi hanno precedenti per rapine, furti e reati contro il patrimonio e nel 2016 erano finiti in cella per avere rapinato in via Matteo Bonello un poliziotto libero dal servizio che era stato pestato e ripulito di settemila euro in contanti. Personaggi che gravitano tra la zona della Zisa e della Vucciria e che sarebbe venuti allo scontro per affari criminali.