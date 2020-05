Secondo quanto riporta “Fidelityhouse”, pochi minuti dopo la mezzanotte di lunedì 4 maggio a Forlì, con ogni probabilità, è stata elevata la prima sanzione amministrativa della Fase 2. A riceverla sono stati quattro ragazzi di nazionalità cinese, tutti tra i 22 e i 24 anni. Alle 00:30 della nottata tra domenica e lunedì, infatti, una volante della Polizia di Stato ha fermato un’automobile che da piazzale della Vittoria stava dirigendosi verso viale Corridini a Forlì. A bordo c’erano due coppie: due ragazzi e due ragazze. Al volante c’era un 24enne residente a Lugo.

Ai poliziotti che gli hanno chiesto perché si trovasse lì, il ragazzo ha risposto: «Sto andando dalla mia ragazza». Eppure, incredibile ma vero, la sua fidanzata era seduta sul sedile a fianco al suo. Sui sedili posteriori, invece, c’erano altri due ragazzi, che non hanno saputo fornire giustificazioni valide circa la loro presenza a quell’ora in giro per Forlì.