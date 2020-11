Diego Foresti, DG del Catanzaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Palermo.

Ecco quanto riportato:





«Vengo in conferenza stampa per chiedere scusa. Siamo incappati in un’altra partita brutale. Non esiste che in vantaggio di una rete con due uomini e con un rigore, per la prima volta, forse non ci spettava, riusciamo a far pareggiare gli avversari. La squadra va in ritiro da subito, è finito il tempo della bella vita, non me ne frega un ca**o. Siamo stanchi di fare queste figure. Chiedo scusa alla città e alla proprietà perché non meritano tutto questo. Questa sera abbiamo fatto un’altra figuraccia, peggio di quella di domenica».

«Non è possibile fare prestazioni del genere che non si vedono nemmeno in terza categoria, siamo in una situazione imbarazzante. Questo è un lavoro da privilegiati, prendono tanti soldi».