Intervenuto ai microfoni di “Tuttobari.com”, Alberto Fontana, ex portiere del Bari, si è espresso così:

«Il girone C di serie C è un raggruppamento molto difficile, il Bari è in assoluto la favorita. Da questo punto di vista non è neanche un grande vantaggio, perché è per tutti la partita più importante e bisogna calarsi con la mentalità in una categoria dove fare punti non è facile, e ogni tanto bisogna portare a casa i risultati anche in maniera sporca. È stato un avvio non facile, ma brava la Ternana: comunque è giusto dare i meriti a chi sta facendo bene. Però il campionato è molto lungo e i biancorossi rimangono i favoriti.





Il Bari è una squadra fatta bene, l’organico è importante: Antenucci a questi livelli è un attaccante di un’altra categoria. Però poi c’è l’agonismo e la voglia che le altre squadre mettono. Quindi a parità di voglia il Bari vincerà, ma se ciò non avviene diventa un’altra stagione non facile».