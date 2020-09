«Benissimo. I miei hanno un B&B a Cervia, mia moglie un hotel a Cesena: io mi occupo della burocrazia al mattino, al pomeriggio ho tanto tempo libero. Sono a casa mia nella mia città e nel mio mondo: è quello che volevo e sono contento che sia andata così. Ho fatto una scelta di vita: mio figlio è nato quando avevo quarant’anni, la piccola oggi ne 8. Volevo stare con loro. Sarei potuto restare nel calcio i primi anni dopo il ritiro, ma sarei dovuto andare via e non volevo farlo. Meglio rinunciare a qualche soldo e restare a casa. Qualcuno mi chiama prima di comprare un portiere, sapendo che non sono legato a nessuno e che non sono né un procuratore né un dirigente: non dirò mai chi però, l’anonimato va mantenuto». Queste le parole dell’ex portiere del Palermo, Jimmy Fontana, rilasciate ai microfoni di “Il Posticipo” in merito alla gestione del suo B&B.