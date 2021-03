Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato così l’ennesimo rinvio di Juventus-Napoli e le conseguenze dirette sulla sua Roma. Ecco le su parole:

«Non mi piace commentare quando non conosco profondamente le ragioni di una cosa. Quello che so è che preparare tre partite in una settimana è diverso rispetto a prepararne due.





Per noi preparare la gara con il Napoli dopo la trasferta di Kiev non sarà quindi la stessa cosa. È difficile capire per me perché non si giocherà prima questa partita, capisco Gattuso che magari avrebbe voluto non giocarla».