Raffaello Follieri vuole il Foggia. L’imprenditore ha parlato delle sue intenzioni ai microfoni di “Foggiacittàaperta”:

«Prenderemo il 100% delle quote – afferma l’imprenditore -. Avete scritto che le nostre società non esistono sui registri europei, che sinceramente non so cosa siano, e che Follieri Capital Ltd, con sede a Londra, ha una sterlina di capitale quando sapete benissimo che tutte le società Inglesi vengono costituite in questo modo.Per quanto riguarda questa acquisizione siamo di fatto arrivati alla conclusione e i fondi sono già a disposizione in Italia. La tempistica dipende solo dal tempo che il notaio inglese impiega a ottenere le postille sul documento notarizzato e per la trasmissione ai due notai Italiani. E con lo stesso documento richiederemo il codice fiscale Italiano».