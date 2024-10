Follia Spalletti: lo chiama in Nazionale a 16 anni | A sorpresa nella lista convocati

Il ct azzurro è intenzionato a fare una chiamata a dir poco clamorosa in vista della prossima sosta: verrà convocato a soli 16 anni.

La seconda sosta della stagione è ormai alle spalle per l’Italia, e il commissario tecnico sta iniziando a concentrarsi per quella che verrà, in programma a novembre. La nostra nazionale affronterà per le ultime due gare di Nations League il Belgio e la Francia. In palio c’è il passaggio del turno e la possibilità di contendersi il trofeo.

Ma non è tutto, visto che con queste gare Luciano Spalletti avrà la possibilità di valutare e sperimentare diversi calciatori in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Ed è proprio per questa ragione che l’allenatore sta pensando di fare qualche chiamata a sorpresa per la tornata di convocazioni delle settimane che verranno.

Quella più clamorosa riguarda però l’inserimento in gruppo di un 16enne. Una vera e propria follia dunque, almeno stando a ciò che si dice in giro. Vediamo però insieme chi è il ragazzino pronto ad unirsi alla nazionale italiana e per quale ragione Spalletti ha intenzione di chiamarlo.

La chiamata clamorosa di Spalletti

Da tempo in casa azzurra si sta cercando di risolvere il problema riguardante l’attacco. Negli ultimi anni infatti la nostra nazionale non è riuscita a trovare un bomber in grado di buttare la palla dentro e di togliere le castagne dal fuoco in situazioni complicate. Ultimamente l’esplosione di Mateo Retegui sembra aver dato qualche speranza in più agli azzurri, anche se è necessario trovare alternative al calciatore atalantino.

Ed è per questa ragione quindi che Luciano Spalletti sta pensando seriamente di convocare Francesco Camarda, baby fenomeno del Milan, già a partire dai prossimi impegni di novembre. Questa ipotesi non è così remota, e il talentino, che di recente ha ricevuto un’altra importante investitura, sarebbe entusiasta di vestire la maglia della nazionale maggiore.

Il baby prodigio pronto a ricevere la benedizione azzurra

Nel corso della sfida di Champions League vinta con il Bruges vinta dal Milan per 3-1, il giovane talento è entrato ad un quarto d’ora dalla fine, e ha addirittura siglato il gol del 4-1, annullato solo dall’intervento del Var.

Ciò nonostante Camarda ha comunque dimostrato di poter tranquillamente stare in un contesto di questo livello. Di conseguenza la chiamata di Spalletti per lui non sarebbe affatto un problema, anzi, potrebbe essere fondamentale per avere la benedizione definitiva.