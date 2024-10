“Se Spalletti chiama torno in Nazionale”: ancora azzurro dopo 18 mesi | Maglia n°10

Il calciatore vuole vestire ancora la maglia azzurra e la numero 10 dopo diverso tempo dall’ultima chiamata.

La seconda tornata di partite della Nations League si è conclusa in maniera ancora una volta positiva per la nazionale azzurra. La selezione allenata da Luciano Spalletti infatti ha ottenuto quattro punti nelle sfide con Belgio e Israele, pareggiando contro i Diavoli Rossi solamente per aver giocato un intero tempo in inferiorità numerica.

La classifica al momento sorride all’Italia, visto che si trova in testa al gruppo A2 con 10 punti e con 6 lunghezze di vantaggio proprio sui fiamminghi. Di conseguenza basterà ottenere un risultato positivo nei prossimi due match per passare il turno e approdare ai quarti di finale. Ed è proprio in vista della prossima sosta in programma a novembre che Luciano Spalletti potrebbe apporre delle novità importanti tra i convocati.

Nello specifico c’è un calciatore che di recente si è auto candidato ad aiutare la nazionale e che è pronto a tornare a vestire la maglia numero 10 azzurra dopo una lunga assenza di oltre un anno e mezzo. Vediamo di chi si tratta.

Spalletti lo richiama in nazionale

“In questo momento mi sento in grande forma e ho fatto un’ottima preparazione. Potrei senz’altro fare bene. Per adesso non ci siamo sentiti con Spalletti direttamente, ma io ci credo sempre. Spesso sono stato inserito nelle pre-convocazioni e il contatto è sempre vivo. L’importante non è l’età, né il ruolo né altro, la verità sta sempre sul campo”.

Sono queste le parole che Vincenzo Grifo ha rilasciato negli scorsi giorni durante una lunga intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com. L’attaccante esterno, chiamato qualche tempo fa da Mancini per la prima volta in nazionale, spera in un ritorno, magari con la maglia numero 10, che ha indossato durante le convocazioni passate. E per rafforzare ancora di più questo concetto, sempre nel corso dell’intervista ha dichiarato apertamente: ”Se Spalletti chiama, io ci sono”.

Il calciatore sogna in grande

Grifo ha avuto un grande inizio di stagione con il suo Friburgo, Le grandi prestazioni messe al servizio della squadra sono sotto gli occhi di tutti, e sono state condite da diversi gol e assist.

Per questa ragione dunque il 31enne nato a Pfozheim, ma che ha genitori italiani, sogna la chiamata di Luciano Spalletti, magari già in vista della prossima sosta di novembre.