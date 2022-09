Incredibile quanto è accaduto durante la partita tra Universidad Catolica e Universidad del Cile, derby di ritorno di Coppa.

In Cile il derby di ritorno tra Universidad de Chile e Universidad Católica per la Coppa del Cile è durato solo l’arco di sei minuti, nemmeno il tempo di permettere ai giocatori di entrare in clima partita. Un clima però vissuto oltre ogni misura lecita in tribuna visto l’accaduto e le successive polemiche che hanno caratterizzato il seguito di una gara che adesso dovrà essere ripetuta. E che si rigiocherà rigorosamente a porte chiuse.

Il momento focale del derby di mercoledì sera, valido per il ritorno dei quarti di finale di coppa, si era già consumato solo dopo 4 minuti quando i padroni di casa erano riusciti a trovare la via del gol, con Fernando Zampedri. Una rete che aveva subito pareggiato i conti con l’U de Cile dopo il match dell’andata, conclusosi 1-0 e un episodio che ha esaltato oltremodo i tifosi dei Crusaders che hanno iniziato a festeggiare, alla fine esagerando. Un petardo è arrivato a ridosso del portiere ospite Martín Parra che è stato sorpreso dai ripetuti scoppi, finendo poi a terra coprendosi il volto e le orecchie con i guanti e restando dolorante in campo. Tutto ciò ha portato all’intervento immediato dello staff medico che ha deciso di verificarne le condizioni cliniche trasportandolo al più vicino ospedale.

Martìn Parra non ha per nulla simulato. Anche dai video che sono diventati subito virali, mentre il portiere dell’U de Chile stava rientrando tra i pali è stato sorpreso da un petardo che è ripetutamente scoppiato a pochi centimetri da lui. I tentativi di allontanarsi non sono andati a buon fine, con Parra che si è accasciato poco dopo sul terreno di gioco. La diagnosi successiva ha confermato la gravità dell’accaduto visto che il portiere ha riportato un “trauma acustico acuto con sordità neurosensoriale secondaria, più compromissione vestibolare transitoria” che lo costringerà ad un riposo ulteriore forzato.