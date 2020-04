Sta facendo discutere quanto successo nelle scorse ore a Saviano, in provincia di Napoli. Stando a quanto riferito da “Spazionapoli.it”, tantissime persone sono scese in strada per dare l’ultimo saluto a Carmine Sommese, sindaco del Comune. Il primo cittadino è deceduto a causa del Coronavirus e gli abitanti del paese hanno voluto far sentire la propria vicinanza, scendendo in massa in strada. Questo, però, ha disatteso le richieste della famiglia che aveva espressamente richiesto a tutti di restare a casa con tanto di comunicato.

Il sindaco di Camposano, Francesco Barbato, ha voluto denunciare l’accaduto con un post su Facebook. Ecco quanto evidenziato: “Quello che è successo stamattina a Saviano è a dir poco assurdo. Il modo peggiore per dare l’ultimo saluto ad una persona che ha lottato fino all’ultimo contro questo maledetto Covid. Nonostante la famiglia avesse fatto un comunicato dove chiedeva di non assembrarvi, ve ne siete fregati ed avete fatto un attentato a tutta la Comunità Nolana che da giorni è chiusa in casa oltre che alla memoria di Carmine. Chiedo un intervento immediato del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, affinchè si ponga un argine per rimediare alle possibili gravi conseguenze di questo assembramento di massa“.