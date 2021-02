Andrea Gresele si è svegliato dal coma. Come riportato da Gazzetta.it il difensore della Primavera dell’Hellas, rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione del treno e caduto da un’altezza di quattro metri, è stato fatto uscire dal coma farmacologico in cui si trovava dopo l’operazione d’urgenza cui è stato sottoposto all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, per rimuovere un edema cerebrale. Ci sono segnali incoraggianti sulle sue condizioni, i primi controlli non hanno rilevato deficit agli arti inferiori e superiori, ma la prognosi resta riservata. Nei prossimi giorni il quadro clinico sarà più chiaro.