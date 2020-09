«Sarà un girone di ferro, sarà una B2. Però, più squadre ci sono meglio è perché ci sarà equilibrio. Secondo la mia filosofia più squadre forti e più attrezzate ci sono è meglio. Il problema è se c’è ne sono 3 o 4 che sono più avanti rispetto a tutte le altre. Con queste squadre qui è come se fossimo in Serie B, si respira la stessa atmosfera. Noi ora partiamo svantaggiati però poi dipende dai meccanici, dai pit stop e dalle strategie degli ingegneri. Noi sicuramente ci faremo trovare pronti perché abbiamo una società che ha un entusiasmo devastante. Non c’è bisogno di cifre esorbitanti da investire. Negli ultimi anni ci sono state tante squadre che hanno speso tanto, ho avuto alcuni contatti con una di queste squadre. Purtroppo molte squadre non sono rientrate nemmeno nei primi 3. Il Bari ad esempio ha speso tanto l’anno scorso e non è salito in B. L’importante è come si spendono i soldi».

Queste le parole di Ezio Capuano, nuovo allenatore del Foggia, nella conferenza stampa di presentazione.