Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Foggia ha reso noto l’ingaggio del centrocampista Carte Said Mhando. Ecco il comunicato:

“Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver provveduto all’acquisizione a titolo definitivo dall’Alma Juventus Fano delle prestazioni sportive del calciatore Carte Said Mhando.





Nativo di Pozzuoli, classe 1997, il centrocampista di origini tanzanesi ha mosso i primi passi nel Brescia, club con il quale ha svolto la trafila del settore giovanile fino a mettersi in mostra ed attirare le attenzioni della prima squadra, con la quale fa il suo esordio in B collezionando 2 presenze. Per Kartis anche un’esperienza in Svizzera, nelle fila del Chiasso (45 presenze e 3 gol) prima del ritorno in Italia, dove veste la maglia del Cuneo (Serie C, 31 presenze e 2 gol) prima e del Fano poi, col quale ha messo insieme 34 presenze (1 gol) nell’ultimo anno e mezzo.

Said vestirà la maglia numero 15”.