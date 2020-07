Tutto pronto la l’ingresso di Raffaello Follieri nella società del Foggia. L’imprenditore foggiano dovrebbe rilevare metà quote della Corporate e il 20% in seno all’ad Davide Pelusi. Secondo quanto riporta “Foggiacalciomania.com”, il sindaco Franco Landella rimane contro quest’operazione: «Devo prendere le opportune cautele», ha dichiarato il numero uno cittadino. «La cosa essenziale è però la verifica dei numeri, le somme, per poter essere credibili. Ho così preteso un bonifico entro il 19 luglio così da mettere subito a disposizione queste somme, per tranquillizzare la piazza e questo sindaco un po’ diffidente. Follieri, che mi ha garantito di mostrare dovute garanzie attraverso un notaio, dovrà dunque trasferire le somme entro questa data».