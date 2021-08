Accordo portato a termine tra Comune di Foggia e CONI, che ha approvato la costruzione in zona Croci Nord di una grande area dedicata allo sport. Per un costo complessivo di quasi 3 milioni di euro, il progetto è un importante tassello del mosaico della cura delle aree popolari della città.

Come riporta “Lagoleaada.it”, prospetto indica la presenza di campi da calcio in cui disputare partite anche professionali, fino al grado di Serie D. Difatti vi saranno spalti, panchine, spogliatoi. Ci saranno campi da tennis e basket e paddle: una vera e propria boccata d’aria per Foggia.