Dopo l’addio a Eziolino Capuano maturato in giornata, il Foggia è a caccia del sostituto. Stando a quanto riferito da “TuttoC.com”, Ninni Corda, direttore tecnico dei pugliesei, nella giornata di domani sarà a Milano per incontrare il possibile sostituto di Capuano sulla panchina del club rossonero. E tra i vari nomi sul taccuino vi è quello di Raffaele Di Napoli, ex tecnico di Messina, Akragas e Latina.