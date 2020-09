Intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, Stefano Salvi, centrocampista del Foggia, si è espresso così:

«Siamo molto felici per la Serie C, bisogna lavorare ancora per la costruzione del gruppo. L’anno scorso siamo riusciti a mettere su uno spogliatoio solido e coeso, che ha fatto la differenza. Ora aspettiamo che arrivino i nuovi e poi proveremo a fare lo stesso».