Per la giorata di oggi era previsto il trasferimento delle quote del Foggia tra la Corporate investments Group di Roberto Felleca e la MAP Consulting di Maria Assunta Pintus. Ma sembra che alla fine tale passaggio non ci sarà. A dare la notizia è stato lo stesso presidente del club rossonero con un comunicato in cui si legge:

“Con la presente, Roberto Felleca informa di aver appena ricevuto comunicazione dal legale di MAP Consulting per l’annullamento dell’appuntamento fissato per la data odierna presso un notaio in Cagliari per il trasferimento delle sue quote di Corporate Investments Group.





In particolare, nonostante la disponibilità manifestata da Roberto Felleca nella conclusione del trasferimento alle medesime condizioni concordate con Matera Productions, l’appuntamento è stato annullato dalla controparte per una “divergenza di vedute in ordine al contenuto della cessione delle quote”.