Cristiano Lucarelli è intervenuto nel post gara del Barbera rilasciando alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Ternana:

«Iannarilli ha disputato un’ottima gara? Non solo oggi. E’ il portiere più bravo della C e siamo contenti di averlo. Ci ha salvato le penne sullo 0-0 e anche in altre partite. Dobbiamo ringraziarlo ed essere felici di averlo nel nostro gruppo. Io dicevo che era il più bravo anche l’anno scorso anche quando avevo due portieri bravi a Catania. In un’intervista dissi che loro erano proprio i più bravi insieme a Iannarilli. Lo sta dimostrando, non è facile giocare nelle squadre di vertice perchè gli avversari non tirano spesso in porta e lui invece riesce sempre a farsi trovare pronto.





Il prossimo match con la Casertana? Ci hanno fatto 3 gol all’andata, nelle ultime partite ne a vinte sei e non scordiamoci che le nostre avversarie giocheranno due partite. La classifica potrebbe essere ancora più corta. Una conferma che il campionato non è finito e chi scrive o dice che è finito non vuole bene alla Ternana».